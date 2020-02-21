İdlib'de artan tansiyon sonrasında 'hava sahası ve patriot' gündemi

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Rusya destekli Esad rejimi güçlerinin, Türkiye'nin de desteklediği silahlı muhaliflere karşı başlattığı operasyonun ardından İdlib'de gerginlik artmaya devam ediyor.

Dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de yapılan hava saldırısında 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, bölgede rejim güçlerine yönelik yapılan saldırılarda 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğini duyurdu.

Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından bölgede gece boyu çatışmaların devam ettiği belirtilirken, M4 karayolu üzerinde bulunan Neyrab'ın rejim güçlerinin kontrolüne geçtiği ifade edildi.

HAVA SAHASI VE PATRIOT TARTIŞMASI

TSK unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 Türk askerinin şehit olmasının ardından bölgedeki hava sahasının kontrolü konusu da yeniden gündeme geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Türkiye, hava sahasını kontrol edebilmek ve hava saldırılarını engelleyebilmek için ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin güney sınırına yerleştirilmesini istedi.

Bir televizyon programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'den ise konuyla henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MERKEL VE MACRON'DAN PUTİN'E TELEFON

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib’de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib’deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

TÜRKİYE VE RUSYA KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlanması için gerekirse zor kullanacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya'ya karşı herhangi bir tavrının söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz, ne maksadımız var. Bizim için oradaki bütün mesele rejimin ateşkese uyması" dedi.

Bakan Akar, İdlib'deki gelişmeler ve Türkiye'nin Rusya ile yaptığı görüşmelerde gelinen noktaya ilişkin, Türkiye'nin sürecin başladığı andan itibaren tüm taraflarla ilkeli ve şeffaf bir şekilde ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin şu anda da aynı noktada bulunduğunu, tutumunda bir değişiklik olmadığını aktaran Akar, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini, muhataplarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Akar, şubat ayı sonuna kadar rejim unsurları geri çekilmezse Türkiye'nin harekata başlamak için hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Bu konuda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdiler, hedefi gösterdiler. Biz de gerekli planlamalarımızı yaptık. A, B, C planlarımızı yaptık. Bu plan yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaya başlar" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin bölgedeki militan gruplarına verdiği desteğin tansiyonun daha da artmasına neden olabileceğinin altı çizildi.