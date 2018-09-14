Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta, muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olan İdlib'e yönelik Esad rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonu yaklaşırken kentte gergin bekleyiş sürüyor.

Bekleyişin sürdüğü kentte en büyük korkuyu yaşayan kesimlerden biri de şüphesiz çocuklar.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in konuştuğu İdlibli çocuk Meyvez Rıdvan da olası operasyonla ilgili endişelerini paylaşarak bombardımanı durdurma çağrısı yaptı.

Meyvez Rıdvan, "Biz burada Suriye'de bombalanıyoruz. Korku içindeyiz. Okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Niye Ruslar bizi bombalıyor? Bizi neden hedef alıyor? Biz terörist değiliz. Bize yardım edin ey insanlar. Ey uluslararası toplum

suyumuz yok, elektriğimiz yok. Gelin yardımcı olun, bombardımanı durdurun. Biz çocuklar ölüyoruz..." ifadelerini kullandı.

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