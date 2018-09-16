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Onur Akay, "Mide rahatsızlığı yaşayan İdo Tatlıses, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Sürekli istifra eden İdo, herkesi korkuttu ama şu an durumu iyi" ifadelerini kullanarak İdo’nun hastanede çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı.