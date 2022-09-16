Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu yöntemler ile evde idrar yolu enfeksiyonunuza çözüm bulacaksınız!

Kişilerin sık sık yaşadığı sağlık sorunlarından idrar yolu enfeksiyonu hakkında araştırmalar yapılıyor. Konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ABONE OL
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    Üriner sistem enfeksiyonu olarak bilinen idrar yolu enfeksiyonu, kişilerin hayat kalitesini fazlasıyla düşürmektedir. Peki, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

    Daha çok kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonu, vücuda bakterilerin girmesi sebebiyle ortaya çıkar. Sistik hastalığına evrilen bu rahatsızlık, mesanenin enfeksiyon kapmasından sonra meydana gelir.
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

    İdrar yolu enfeksiyonunun en çok görülen belirtileri şu şekildedir;

    Çok sık idrara çıkma

    İdrarda yanma hissi

    İdrarın devam edeceği hissi

    İdrarı yaptıktan sonra tekrar yapma isteği

    Karın altında şişlik

    Bel ve sırt bölgesinde ağrılar

    Kanlı ya da bulantılı idrarlar

     
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

    İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen yöntemler şu şekildedir;
    Bol su içmek,
    İdrarı asla tutmamak,
    Tuvalet temizliğinde önden arkaya yöntemini kullanmak,
    Cinsel ilişkiden hemen sonra idrara çıkmak,
    Kullanılan pedleri sıkça değiştirmek,
    Genital bölge temizliğinde sabun ve benzeri jeller kullanmamak,
    Cinsel ilişkiden sonra genital bölgenin derinlemesine temizlenmesi gerekmektedir.
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    C vitamini içeren sıvılar: İçeriğinde C vitamini barındıran portakal, mandalina gibi meyvelerin tüketimi idrar yolu enfeksiyonunu yenmenizde önemli rol oynar.
    Maydanoz: İdrar yolu enfeksiyonunda en etkili yöntemlerden biri olarak bilinen maydanozu günde 5-6 dal olarak tüketebilirsiniz.
    Kişniş tohumu: Maydanozgillerden olan kişniş tohumu enfeksiyonlara karşı mücadelecidir.
    Kızılcık suyu: İçeriğinde bulunan C, E ve K vitaminleri sebebiyle enfeksiyonlarla savaşır.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız**

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

    İdrar yolu enfeksiyonu ile mücadele eden besinler şu şekildedir;

    Ananas,

    Karpuz,

    Kereviz,

    Salatalık,

    Enginar.

    Bu besinler içerdikleri fazla su sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının oluşmasını önler.
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİ NASIL OLUR?

    İdrar yolunda oluşan enfeksiyonun kısa sürede geçmesi için erken teşhis önem taşır. Komplike bir durum yok ise doktorunuzun reçete ettiği ağızdan alınan antibiyotikler sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Eğer tekrarlama durumu söz konusu ise yüksek dozda antibiyotik kullanımı gerçekleşir. 2-3 gün içerisinde geçmeyen bir enfeksiyona sahipseniz uzman doktor tarafından farklı testler yapılabilir.

    HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

    Hamilelikte sıklıkla karşılaşılan idrar yolu enfeksiyonunun ilk belirtisi, idrar yaparken yanma hissidir. Hamileliğin ilk 3 ayında ortaya çıkan bu enfeksiyonun tedavisi için mutlaka uzman bir doktorun kontrolü altına girmeniz önerilir
  • İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nedir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLAÇSIZ GEÇER Mİ?

    Eğer yoğun ve sık sık tekrarlayan bir idrar yolu enfeksiyonunuz varsa mutlaka uzman bir doktora başvurup reçete edilen ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmalısınız. İdrar yolu enfeksiyonu kendi kendine geçmeyebilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.