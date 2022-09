İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

C vitamini içeren sıvılar: İçeriğinde C vitamini barındıran portakal, mandalina gibi meyvelerin tüketimi idrar yolu enfeksiyonunu yenmenizde önemli rol oynar.

Maydanoz: İdrar yolu enfeksiyonunda en etkili yöntemlerden biri olarak bilinen maydanozu günde 5-6 dal olarak tüketebilirsiniz.

Kişniş tohumu: Maydanozgillerden olan kişniş tohumu enfeksiyonlara karşı mücadelecidir.

Kızılcık suyu: İçeriğinde bulunan C, E ve K vitaminleri sebebiyle enfeksiyonlarla savaşır.

**Doktorunuza danışmadan kullanmayınız**

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu ile mücadele eden besinler şu şekildedir;

Ananas,

Karpuz,

Kereviz,

Salatalık,

Enginar.

Bu besinler içerdikleri fazla su sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının oluşmasını önler.