İDSO sezonu Ravel ve Brahms'la açtı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, İDSO’nun 80’inci yılını kutladığı 2025–2026 sanat sezonunu, 10 Ekim 2025 Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen özel açılış konseriyle başlattı.

Orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, gecenin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, Maurice Ravel ile Johannes Brahms’ın büyüleyici müzikleriyle yeni sezonun ilk heyecanı yaşandı.

Konserin ilk bölümünde seslendirilen Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosu, caz tınılarıyla bezenmiş ritmik yapısı ve renkli orkestrasyonuyla izleyicileri etkiledi. Nikolai Lugansky, üstün tekniği ve zarif yorumu ile dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde seslendirilen Brahms’ın 4. Senfonisi, orkestranın teknik ustalığını ve müzikal derinliğini gözler önüne serdi. Antonio Pirolli’nin dengeli yönetimiyle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, eserin dramatik yapısını etkileyici bir bütünlük içinde sundu.

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon boyunca hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerimizin eserlerini sahneye taşıyarak ülkemizden ve dünyadan değerli şef ve solistleri ağırlayacak.