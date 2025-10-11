Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İDSO sezonu Ravel ve Brahms'la açtı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO),2025–2026 sanat sezonunu, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkileyici bir konserle açtı. Orkestra, Ravel ve Brahms'ın başyapıtlarıyla, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İDSO sezonu Ravel ve Brahms'la açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, İDSO’nun 80’inci yılını kutladığı 2025–2026 sanat sezonunu, 10 Ekim 2025 Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen özel açılış konseriyle başlattı.

        Orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, gecenin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, Maurice Ravel ile Johannes Brahms’ın büyüleyici müzikleriyle yeni sezonun ilk heyecanı yaşandı.

        REKLAM

        Konserin ilk bölümünde seslendirilen Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosu, caz tınılarıyla bezenmiş ritmik yapısı ve renkli orkestrasyonuyla izleyicileri etkiledi. Nikolai Lugansky, üstün tekniği ve zarif yorumu ile dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde seslendirilen Brahms’ın 4. Senfonisi, orkestranın teknik ustalığını ve müzikal derinliğini gözler önüne serdi. Antonio Pirolli’nin dengeli yönetimiyle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, eserin dramatik yapısını etkileyici bir bütünlük içinde sundu.

        DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon boyunca hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerimizin eserlerini sahneye taşıyarak ülkemizden ve dünyadan değerli şef ve solistleri ağırlayacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası hakkında

        İstanbul’un müzik yaşamında önemli bir yere sahip olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), besteci Cemal Reşit Rey’in yönetiminde 1945’te kurulan İstanbul Belediyesi Şehir Orkestrası’nın devamı olarak faaliyete geçmiştir. Orkestranın kökleri 1827’de Donizetti Paşa’nın kurduğu Mızıkâ-i Hümâyun’a uzanır ve 1972’de Kültür Bakanlığı’na bağlanarak bugünkü adını almıştır. Kuruluşundan itibaren kısa sürede düzenli konserler vermeye başlayan orkestra, yurt içinde ve yurt dışında sayısız turne ve festivalde Türkiye’yi temsil etmiş, dünyanın önde gelen şef ve solistleriyle aynı sahneyi paylaşmıştır. Türk bestecilerin eserlerini ilk kez seslendirmesiyle de öncü rol üstlenen topluluk; İspanya, İtalya, Yunanistan, ABD, Japonya, Almanya, Mısır, Bulgaristan, Arnavutluk ve Güney Amerika’da verdiği konserlerle uluslararası alanda büyük başarı kazanmış, son olarak 2023’te Japonya turnesi ve Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Berlin Filarmoni ile Zürih Tonhalle’deki konserleriyle öne çıkmıştır. İDSO bugün, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü şef ve solistlerle konserlerine devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #İDSO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Denizbank
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası