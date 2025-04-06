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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı

        Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:19
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        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
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        Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü duvara çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan 5’i yaralandı.

        Kaza saat 18.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi - Fenertepe hattında 78C hat numarası ile hizmet veren İETT otobüsü, sağanak yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

        Ekiplerin kontrollerinde araçtaki yolculardan 5'inin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanan cadde, otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişlerine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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