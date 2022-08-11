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İETT otobüsü solladı! Camlarını kırdılar! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

SOLLADI DİYE TAKİP ETTİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.

CAMLARI TEKMELEYİP KIRDILAR

Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.

SALDIRGANI DİĞER SÜRÜCÜLER UZAKLAŞTIRDI

Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü, otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı.

Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.