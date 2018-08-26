IFK Varnamo - Östers maç önü

İsveç Superettan maçında IFK Varnamo ile Östers, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi IFK Varnamo 15 puanla 15. sırada, Östers 31 puanla 4. sırada bulunuyor. IFK Varnamo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Östers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 769 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Varnamo kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Östers sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

IFK Varnamo son hafta oynanan Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Östers, Helsingborg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

IFK Varnamo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. IFK Varnamo, kendi sahasında 11 gol attı, 17 gol yedi.

Östers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Östers, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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