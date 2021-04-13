En kolay iftar menüsü 13 Nisan Salı günü yani 2021 Ramazan Ayı'nın ilk günü başta ev hanımları olmak üzere iftara hazırlık yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için etli, kıymalı ve tavuklu iftar menüsü alternatiflerini haberimizde derledik. İşte 2021 Ramazan ayı kolay iftar menüsü tarifleri...
TAVUKLU İFTAR MENÜSÜ
İftariyelik
Domates çorbası
Tavuk şnitzel
Pirinç pilavı
Mevsim salata (Kıvırcık ve havuçla)
Peynirli sigara böreği
Şekerpare tatlısı
KIYMALI İFTAR MENÜSÜ
İftariyelik
Yayla çorbası
İzmir Köfte
Bulgur pilavı
Labneli köz patlıcan salatası
Çiğ börek
Kremalı tel kadayıf tatlısı
ETLİ İFTAR MENÜSÜ
İftariyelik
Süzme mercimek çorbası
Macar kebabı
Pirinç pilavı
Paçanga böreği
Gavurdağı salatası
Revani
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