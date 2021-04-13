En kolay iftar menüsü 13 Nisan Salı günü yani 2021 Ramazan Ayı'nın ilk günü başta ev hanımları olmak üzere iftara hazırlık yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için etli, kıymalı ve tavuklu iftar menüsü alternatiflerini haberimizde derledik. İşte 2021 Ramazan ayı kolay iftar menüsü tarifleri...

TAVUKLU İFTAR MENÜSÜ

İftariyelik

Domates çorbası

Tavuk şnitzel

Pirinç pilavı

Mevsim salata (Kıvırcık ve havuçla)

Peynirli sigara böreği

Şekerpare tatlısı

KIYMALI İFTAR MENÜSÜ

İftariyelik

Yayla çorbası

İzmir Köfte

Bulgur pilavı

Labneli köz patlıcan salatası

Çiğ börek

Kremalı tel kadayıf tatlısı

ETLİ İFTAR MENÜSÜ

İftariyelik

Süzme mercimek çorbası

Macar kebabı

Pirinç pilavı

Paçanga böreği

Gavurdağı salatası

Revani