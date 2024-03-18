Bakan Işıkhan: Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor (2)

ŞEHİTAİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir salonda düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. İftar yemeği sonrası konuşan Bakan Işıkhan, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak “Bu vesileyle, milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprakları alın teriyle ve gerektiğinde de kanıyla ıslatmış ecdadımızın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyorum. Şehitlerimizin annelerini, babalarını saygıyla selamlıyor, ellerinden hürmetle öpüyorum. Aziz şehitlerimizin ve hayatını kaybeden gazilerimizin; ruhları şad, mekanları cennet olsun. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Esasen bu millet, topyekun gazi bir millettir. Ecdadımız Anadolu’ya gelirken yüreğinde imanıyla bu toprakları baştan sona fetih ve imar etmiştir” dedi.

34 YIL TERÖRLE MÜCADELEDE GEÇTİ

Türkiye’nin son 34 yılının kesintisiz şekilde terörle mücadeleyle geçtiğini belirten Işıkhan, “Teröristlerin hain saldırıları karşısında dünyada başka örneği olmayacak şekilde vakur bir duruş sergileyen halkımız; hain örgütlerin emellerine ulaşmalarına asla izin vermemiştir. Milletimizin; ülkesine ve devletine sahip çıkma konusunda asırlardır sergilediği onurlu duruşun son örneğini işte 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Sadece Liderimizin ‘haydi meydanlara’ demesiyle millet olarak ‘sokaklara’ indik, milyonlar olarak Çanakkale ruhuyla meydanlara döküldük. Allah bu milletten razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. 15 Temmuz destanını yazan da; 1915’te Çanakkale destanını yazan da aynı kandı. Biliyorsunuz; 18 Mart, sadece askeri bir zafer değildir. Aynı zamanda milli bir uyanışın, birlik ve beraberliğin destanıdır. Bu destandan almamız gereken önemli bir ders var. O da; millet olarak birlik olma ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememiz gerektiğidir. Çanakkale ruhuna sahip çıkacak olan aziz milletimizdir. Bizler bu ruhla; sizlerin katkılarıyla, bu yüzyılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği şekilde Türkiye Yüzyılı yapacağız inşallah. Çünkü şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Bizim için Çanakkale ve ardından Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin ülkemiz ve milletimiz için de böyle önemli bir dönüm noktası mahiyetinde olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA ZENGİN

Bugünkü Türkiye’nin 21 yıl önceki Türkiye’den çok daha güçlü, çok daha zengin ve daha fazla iddialı olduğunu ifade eden Işıkhan, şunları söyledi:

“Yarınki Türkiye; Allah’ın izniyle bugünkünden daha güçlü, daha zengin, daha iddialı olacaktır. Bugün, uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade var. Biz ülkemizi somutlaştırdığımız, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardığımızda inşallah her şey çok daha farklı hale gelecektir. Bu duygularla bir kez daha gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarımıza özellikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”