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        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı Sulak Alanı, güneyden gelen kuşları ağırlamaya başladı

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafındaki Erhacı Sulak Alanı, havaların ısınmaya başlamasıyla güney yarım küreden gelen kuşları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:23
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        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı Sulak Alanı, güneyden gelen kuşları ağırlamaya başladı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafındaki Erhacı Sulak Alanı, havaların ısınmaya başlamasıyla güney yarım küreden gelen kuşları ağırlamaya başladı.

        Baharın gelişiyle sıcaklıkların arttığı Iğdır, kışı geçirmek için güney yarım küreye giden göçmen kuşlara gidiş ve dönüş yollarında mola noktası oluyor.

        Türkiye'nin önemli kuş göç rotalarından biri olan Iğdır'daki Erhacı ise, insan ve şehir kalabalığından uzaklığı nedeniyle, Kazakistan ve Rusya'dan Afrika'ya göçen kuşların geri dönüş yolculuğunda uğradıkları önemli noktalardan biri konumunda bulunuyor.

        Bugüne kadar gönüllüler, bilim insanları ve akademisyenlerce sulak alanda yapılan çalışmalarda 103 kuş türü tespit edildi. Bu türler arasında nesli tehlike altında bulunan kuşlar da yer alıyor.

        Sulak alanda bu yıl yapılan gözlemlerde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "tehdide açık" koduyla bulunan kız kuşu (Vanellus Vanellus) sıklıkla görülebiliyor.

        Kuş bilimci Mete Türkoğlu, AA muhabirine, Iğdır'ın genel anlamda kuş göçleri için önemli bir merkez konumunda yer aldığını söyledi.

        Kuşların birçok sebeple Iğdır yöresini tercih ettiğini aktaran Türkoğlu, "Özellikle iklimsel ve coğrafi yapıdan güzel olan ilimize güney yarımküreden, göçten dönüp burada yavrulamak isteyen açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.

        Sulak alanın genel anlamda yaban hayatı için zengin bir alan olduğunu belirten Türkoğlu, "Özellikle göç döneminde beslenmek ve üremek için gelen kuşlar göç rotası olmasından dolayı burayı tercih ediyorlar." diye konuştu.

        - "Kız kuşları nesli tehlike altına girebilecek olan türlerden biridir"

        Kırmızı listede yer alan kız kuşlarının da bu alanda beslendiğini ve sıkça görülebildiğini anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

        "Sulak alana gelen yaklaşık 300 bireylik grup burada beslendikten sonra yollarına devam edecek, belli bir kısmı da üremek için burada kalacak. Kız kuşları IUCN kriterlerine göre nesli tehlike altına girebilecek olan türlerden biridir."

        Bu tür sulak alanları korunması gerektiğine dikkati çeken Türkoğlu, "İlimiz step bir iklim ve bitki örtüsü olmasından dolayı ormansız bir konumdayız. Orman olmadığı için sulak alanlarımızı özellikle korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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