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        Türkiye'de ilk oruç Aralık'ta açıldı

        TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:20
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        Türkiye'de ilk oruç Aralık'ta açıldı
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        TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Aralık ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanının 18.11'de okunduğu kentte, ülkede en erken iftar yapılan ilçe Aralık oldu. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede iftar öncesi çarşı merkezinde ve parklarda yoğunluk vardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı ve sokak, caddeler boşaldı. Evlerinde, lokantalarda ve belediyenin kurmuş olduğu çadırda oruç açanlar ramazanın hayırlar getirmesini diledi.

        18.11'le ilk oruç açan Aralık ilçesi 04.50'deki imsakla birlikte ilk orucu tutmaya başlayan ilçede oldu. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek ikramında bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, "Orucun ilk açıldığı şehirde iftar çadırı kurduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan ayının huzur ve bereketli ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum. Dualarımız da çok üzüldüğümüz Gazzedekkiler için" diye konuştu.

        Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan İsa Aksu, "Güneşin ilk doğduğu ilçemizde orucu ilk biz tutup yine ilk de açacağız. Cenabı Allah'tan mübarek ramazan ayının; Türk İslam aleminin sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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