Iğdır'da bisiklet etkinliği düzenlendi

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, programı organize eden gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.

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