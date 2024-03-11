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        Iğdır'da bisiklet etkinliği düzenlendi

        Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:35
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        Iğdır'da bisiklet etkinliği düzenlendi
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        Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

        Valilik desteğiyle, gönüllüler tarafından düzenlenen etkinlik, millet bahçesinden başladı.

        Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayıp tekrar millet bahçesine dönerek burada Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümünce düzenlenen konsere katıldı.

        Programa, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, programı organize eden gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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