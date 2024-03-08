Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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