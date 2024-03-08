Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı

        Benzer Haberler

        Iğdır Valisi Ercan Turan "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düze...
        Iğdır Valisi Ercan Turan "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düze...
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da, 76 ton sahte gübre ele geçirildi
        Iğdır'da, 76 ton sahte gübre ele geçirildi
        Iğdır'da 76 ton sahte gübre ele geçirildi
        Iğdır'da 76 ton sahte gübre ele geçirildi
        Iğdır'da "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi' programı düzenlendi
        Iğdır'da "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi' programı düzenlendi
        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı
        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı