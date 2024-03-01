Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi' programı düzenlendi

        Iğdır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kredi yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi' programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kredi yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik "Vefa Günleri ve Kırkambar Edebiyat Söyleşisi" programı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Eğitim Sosyal Kültürel ve Faaliyetler Biriminin Aybüke Öğretmen Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği programda, kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının uzun ve önemli bir süreç olduğunu söyledi.

        Çebi, "Kültürümüzü samimiyetle, sabırla, saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir zaman kültürsüz yaşamıyoruz. Oturmamızdan, yürümemizden, halk oyunlarımızdan, ozanlarımızdan, yazarlarımızdan bunca zenginliğimizin altında yatan gerçekten bu bize kuşaktan kuşağa aktarılan kültürlerimizdir. Türk kültürü dünya tarihinde en eski ve gelişmiş bir kültürdür. Bu nedenle buna sahip çıkacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ sunumları ile öğrencileri bilgilendirdi.

        Bağlama sanatçısı Serhat Akkuş da Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı
        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı
        Iğdır'da Hocalı Katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi
        Iğdır'da Hocalı Katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi
        Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar, Hocalı Katliamı kurbanlarını Haça Dağı...
        Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar, Hocalı Katliamı kurbanlarını Haça Dağı...
        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç tanıtıldı
        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç tanıtıldı
        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı