Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren yağış nedeniyle Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan vadi karla kaplandı.
Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadide güzel kış manzaraları oluştu.
Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
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