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        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı

        Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:36
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        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
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        Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren yağış nedeniyle Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan vadi karla kaplandı.

        Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadide güzel kış manzaraları oluştu.

        Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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