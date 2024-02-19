Iğdır'da bir aydır şap karantinasında olan hayvan borsası yeniden açıldı

Iğdır'da bir aydır şap karantinasında olan Iğdır Canlı Hayvan Borsası, yeniden hizmet vermeye başladı.

Hayvan borsası, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle ocak ayında kullanıma kapatıldı ve il merkezi, ilçe ile köylerde aşılama çalışmaları yapıldı.

Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından hayvan borsasında faaliyetlere yeniden başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, dua edilerek yapılan açılışta, çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinledi.

Hayvan alım-satımlarında anlaşamayan üreticiler arasında pazarlık da yapan Turan, daha sonra kahvehanede çiftçilerle sohbet etti.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hayvancılığın daha da artması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılıkta ileri düzeyde olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce bir köyümüzde salgın hastalık çıkmıştı, bundan dolayı pazarımız karantina altındaydı ve üreticilerimiz mağdurdu. Bugün açılışını yaptık. Hayvancılıkta çok ilerideyiz, bu hayvancılığın da gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tarım Müdürlüğümüzün çok ciddi çalışmaları var. Biz de gelip üreticilerimizle görüştük, sorunlarını dinledik."

Iğdır’daki hayvan pazarına Türkiye’nin birçok bölgesinden gelip ticaret yapanların olduğunu anlatan Turan, "Türkiye’nin her yerinden buraya hayvan satın almak için gelenler var. Bu Iğdır’ın güvenilir olduğunu, ayrıca hayvancılığının çok kaliteli düzeyde yapıldığını gösteriyor. Iğdır’ın zaten hayvancılık noktasında çok güzel bir namı var. İnşallah üretim kapasitesini de artırarak ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılış programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile üreticiler de katıldı.