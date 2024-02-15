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        Iğdır'da "ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:52
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        Iğdır'da "ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yapılan ehliyet sınavında kopya çeken kişilere ve bunlara yardımcı olanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında sınava girenler ile dışarıda bekleyen kişilerin üzerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, kulak içi mikrofon, kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, SIM kart ve pil bulundu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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