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        Mezbahada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

        IĞDIR'da, çalıştığı mezbahada kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptıran Yaşar Çakmak (44), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:45
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        Mezbahada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
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        IĞDIR'da, çalıştığı mezbahada kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptıran Yaşar Çakmak (44), ağır yaralandı.

        Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye kaptırdı. İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, kolunu sıkıştığı yerden çıkardığı Çakmak´ı, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim etti. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

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