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        Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'ın dağ köylerinde kış çetin geçiyor

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen dağ köylerinde kış çetin geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:01
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        Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'ın dağ köylerinde kış çetin geçiyor
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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen dağ köylerinde kış çetin geçiyor.

        Soğuk hava ve aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölgede, dağ köylerindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

        Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.

        Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde beyaza bürünen köyler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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