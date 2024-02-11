Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'ın dağ köylerinde kış çetin geçiyor

Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.

Soğuk hava ve aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölgede, dağ köylerindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen dağ köylerinde kış çetin geçiyor.

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