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        Iğdır'da kolu mezbaha makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:11
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        Iğdır'da kolu mezbaha makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Söğütlü Mahallesi Hayvan Pazarı'nda bulunan mezbahada çalışan Y.Ç'nin kolu, kesim yaptığı sırada makineye sıkıştı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine iş yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonucu işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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