Iğdır'da kolu mezbaha makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Söğütlü Mahallesi Hayvan Pazarı'nda bulunan mezbahada çalışan Y.Ç'nin kolu, kesim yaptığı sırada makineye sıkıştı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine iş yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonucu işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, tedavi altına alındı.
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