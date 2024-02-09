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        Iğdır'da kısmen donan dereler ile Ağrı'da dev buz sarkıtları görüntülendi

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle kısmen donan dereler ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oluşan dev buz sarkıtları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:36
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        Iğdır'da kısmen donan dereler ile Ağrı'da dev buz sarkıtları görüntülendi
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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle kısmen donan dereler ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oluşan dev buz sarkıtları görüntülendi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle donan akarsu ve dereler, bölgede yaşanan kışın etkisini gözler önüne seriyor.

        Aras Dağları'nda soğuk hava nedeniyle buz tutan akarsular, Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi.

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü yakınlarındaki kayalıklar da buz tuttu.

        Yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları, kayalıkların güzelliğine güzellik kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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