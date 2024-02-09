Iğdır'da kısmen donan dereler ile Ağrı'da dev buz sarkıtları görüntülendi
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle kısmen donan dereler ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oluşan dev buz sarkıtları görüntülendi.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle kısmen donan dereler ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oluşan dev buz sarkıtları görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle donan akarsu ve dereler, bölgede yaşanan kışın etkisini gözler önüne seriyor.
Aras Dağları'nda soğuk hava nedeniyle buz tutan akarsular, Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü yakınlarındaki kayalıklar da buz tuttu.
Yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları, kayalıkların güzelliğine güzellik kattı.
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