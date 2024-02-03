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        Iğdır'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:43 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:53
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        Iğdır'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

        İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Nahırkıran köyünde yaşayan Ş.N'nin rahatsızlanması üzerine, yetkililere haber verildi.

        Bölgede 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, köyde hamile kadının doğumunu sağladıktan sonra kadını ve bebeğini Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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