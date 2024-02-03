Iğdır'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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