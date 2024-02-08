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        Iğdır'da 4 yılda 800 metruk bina yıkıldı

        IĞDIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, ildeki metruk binaların yıkımının sürdüğünü belirterek, 4 yılda 800 bina yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:45
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        Iğdır'da 4 yılda 800 metruk bina yıkıldı
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        IĞDIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, ildeki metruk binaların yıkımının sürdüğünü belirterek, 4 yılda 800 bina yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Söğütlü, 14 Kasım, Karaağaç ve Özgür Mahallesi'nde bulunan metruk, yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan binalar ile terk edilmiş ve uyuşturucu madde satışı, fuhuş gibi uygunsuz amaçlarla kullanılan binalar tek tek yıkılarak temizleniyor. Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde bulunan metruk ve tehlike arz eden binaların envanterini çıkardık. Kayyum belediyecilik döneminde 4 yıl içinde yaklaşık 800 metruk binayı yıktık ve 200 binayı da yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

        'IĞDIR'A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ´

        Temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Vali Turan, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ve metruk binaların oluşturduğu riskleri dikkate alarak yıkımları yapıyoruz. Yıkım çalışmaların ardından alanı temizleyerek sorun yaratacak unsurları kaldırıyoruz. Görev süremiz içerisinde çeşitli tehlikeler barındıran tüm metruk yapıları temizlemeyi hedefliyoruz. Doğu'nun Çukurovası olarak nitelendirilen, İran, Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırı bulunan Iğdır'a yakışmayan görüntüleri ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü metruk binalarla ilgili olarak, vatandaşlara çevrelerinde risk oluşturan ya da uygunsuz kullanıldığından şüphelendikleri binaları ihbarda bulunmalarını istendi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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