Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Iğdır'da başladı
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 10 ilden 130 sporcunun katılımıyla Iğdır'da başladı.
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 10 ilden 130 sporcunun katılımıyla Iğdır'da başladı.
Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyonada sporcular ringe çıktı.
Şampiyonanın ilk gününde gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcular, kıyasıya mücadele etti.
Gençler, büyükler, bay ve bayanlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Iğdır, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş'tan 130 sporcu katılıyor.
Düzenlenen şampiyona 9 Şubat cuma günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.
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