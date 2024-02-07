Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Iğdır'da başladı

Gençler, büyükler, bay ve bayanlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Iğdır, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş'tan 130 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

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