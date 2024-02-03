Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı'nda dağcılara kış eğitimi verildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Iğdır'daki dağcılara zorlu kış şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitim verildi.

TDF Kars İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Kış Temel Dağcılık Eğitimi" Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı'nda 7 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle, TDF antrenörü Şahap Eryılmaz tarafından verilen eğitimlere katılan dağcılar, zorlu kış şartlarında karşılaşabilecekleri birçok olumsuz duruma karşı bilinçlendirildi.

Eryılmaz, AA muhabirine, eğitimin 4 gün uygulama 3 gün teorik olarak yapıldığını, sporcuların zorlu kış koşullarına göre eğitildiklerini söyledi.

Eğitimin düzenlendiği Tekelti Dağı'nın birçok olanağı sağladığını dile getiren Eryılmaz, "Tekelti Dağı yaz ve kış tırmanışları için uygun, bu manada eğitim için de uygun bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Bu sporcularımız geceleri çadırda kalıyorlar, kar suyundan yemeklerini ve içme sularını karşılıyorlar. Doğada olduğunuzda yaz kampları gibi her şey umduğumuz gibi olmaz." dedi.

Eryılmaz, bu tür eğitimlere destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Eğitimlerin artırılması durumunda nitelikli yetişmiş insan gücünün AFAD gibi diğer kurumlara katkısı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.