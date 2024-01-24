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        Iğdır´da karlı yolda kayan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        IĞDIR´da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:45
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        Iğdır´da karlı yolda kayan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        IĞDIR´da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır´ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki 06 CRR 751 plakalı özel otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden 64 AB 137 İran plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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