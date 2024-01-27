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        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev ve dükkan kullanılamaz hale geldi

        IĞDIR'da, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında, müstakil ev ile yanındaki dükkan yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:40
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        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev ve dükkan kullanılamaz hale geldi
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        IĞDIR'da, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında, müstakil ev ile yanındaki dükkan yandı.

        Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Ahıska Konutları'nda Selma Akış'a ait tek katlı müstakil evde, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Alkış'a ait ev ile yanındaki dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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