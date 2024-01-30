Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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