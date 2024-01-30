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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:39
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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