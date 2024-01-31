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        Iğdır'da kardan kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı

        Iğdır'da İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:14
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        Iğdır'da kardan kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Iğdır'da İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerde kapalı bulunan 120 köy yolunda yoğun karla mücadele çalışması yürütüldü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, aralıksız karla mücadele çalışmaları sonucu kapanan tüm köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, 20 ekip ve 43 personelle kış mevsimi boyunca karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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