Iğdır'da kardan kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı

Iğdır'da İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerde kapalı bulunan 120 köy yolunda yoğun karla mücadele çalışması yürütüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, aralıksız karla mücadele çalışmaları sonucu kapanan tüm köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, 20 ekip ve 43 personelle kış mevsimi boyunca karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi.