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        Iğdır'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Iğdır'da devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:27
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        Iğdır'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Iğdır'da devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Köksal Karagöz idaresindeki 39 EE 967 plakalı otomobil, Nahçıvan-Iğdır kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada sürücü Karagöz, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Karagöz, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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