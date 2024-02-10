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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu:

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:27 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:27
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu:
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Iğdır Valiliğini ziyaret eden Çetin, buraya gelişinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan tarafından karşılandı.

        Vali Turan'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Çetin, daha sonra kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

        Çetin, yaptığı konuşmada, "Ağrı Dağı'nda güvenliği sağlamak için iki yeni karakol inşa edilecek." dedi.

        - "JAK timleri polis arama kurtarma ekipleriyle badi oluyor"

        Devletin boşaltılan köylerin tekrar dolmasını istediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın mağdur olmasını asla istemeyiz. Devlet olarak her yerde güvenliği sağlamaya muktediriz. Ağrı Dağı’nın tepesinde de Iğdır’ın ortasında da güvenliği sağlamak devletin işidir. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kuruyoruz. Iğdır'a yakışır bir JAK timi olacak. JAK timleri polis arama kurtarma ekipleriyle badi oluyor. Bunu da AFAD'ın bünyesinde yapıyoruz."

        Çetin, programın ardından Vali Yolu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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