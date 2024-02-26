Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç tanıtıldı

Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç, törenle hizmet vermeye başladı.

Otobüs, minibüs, arama-kurtarma aracı, arazöz, itfaiye ve binek araçlarından oluşan toplam 11 araç, Belediye Meydanı'nda tanıtıldı.

Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan ile AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katılımıyla düzenlenen törenle araçlar şehirde hizmet vermeye başladı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, kentin hizmete ihtiyacının olduğunu belirterek, "Gerçekten bu memleketin hizmete, kardeşliğe, her alanda kuşatılmaya ihtiyacı var ve bu süreci başlatan bir milletvekilimiz var. Ben milletvekilimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gözün gördüğünü gönül inkar edebilir mi, kimse inkar edemez. Bu hizmetler boş hizmetler değil, dolu hizmetlerdir." dedi.

Tören sonrası yeni araçlarla şehir turu yapıldı.