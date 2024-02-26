Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç tanıtıldı

        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç, törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır Belediyesinin filosuna kattığı 11 araç, törenle hizmet vermeye başladı.

        Otobüs, minibüs, arama-kurtarma aracı, arazöz, itfaiye ve binek araçlarından oluşan toplam 11 araç, Belediye Meydanı'nda tanıtıldı.

        Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan ile AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katılımıyla düzenlenen törenle araçlar şehirde hizmet vermeye başladı.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, kentin hizmete ihtiyacının olduğunu belirterek, "Gerçekten bu memleketin hizmete, kardeşliğe, her alanda kuşatılmaya ihtiyacı var ve bu süreci başlatan bir milletvekilimiz var. Ben milletvekilimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gözün gördüğünü gönül inkar edebilir mi, kimse inkar edemez. Bu hizmetler boş hizmetler değil, dolu hizmetlerdir." dedi.

        Tören sonrası yeni araçlarla şehir turu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
        Iğdır'da bir aydır şap karantinasında olan hayvan borsası yeniden açıldı
        Iğdır'da bir aydır şap karantinasında olan hayvan borsası yeniden açıldı
        Iğdır'da "ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Iğdır'da "ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Iğdır'da kadınlara yönelik "Spor Kadın ve Sağlık" sempozyumu düzenlendi
        Iğdır'da kadınlara yönelik "Spor Kadın ve Sağlık" sempozyumu düzenlendi
        Iğdır'da "Karabağ kilimi"nin markalaşması için çalışma başlatıldı
        Iğdır'da "Karabağ kilimi"nin markalaşması için çalışma başlatıldı