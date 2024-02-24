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        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi, kış aylarında da merak uyandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:26
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        Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi, kış aylarında da merak uyandırıyor.

        Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliğinin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, valilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

        Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışın da bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.

        Merkez, açıldığı 2022'den bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırladı.

        Ziyaretçilerden Lale Temelkuran, AA muhabirine, İzmir’den geldiklerini ve Tuz Dağı’nı görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'ne gezi amaçlı geldiklerini anlatan Temelkuran, "Memleketimizde böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada milattan önce bir uygarlığın böyle bir şey yaratması ve hala bunun ayakta durması inanılmaz bir şey. Dünya için görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum." dedi.

        Mağaraların içinde dikkatini çeken birçok güzelliği gördüğünü anlatan Temelkuran, "Suyla birleşen yerler var, orada tuz çok daha net görülüyor. Bir de burası mimari bir yapı gibi görünüyor, bu muhteşem bir şey. Bu kadar çok kullanılan bir yerin böyle bozulmadan, binlerce yıl devam etmiş olması güzel. İnsanlığın isterse neler yapabileceğini görüyoruz." diye konuştu.

        - "Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysunlar"

        Arkadaşlarıyla bölgeyi gezmek için geldiklerini söyleyen Selma Yüksel ise, mağarayı her anlamda ilginç bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Burada şu an yaşadığımız duyguyu ben anlatamam. Bambaşka bir dünyaya girdik. Teknolojinin ulaşamadığı bu yerlerde şu sütun gibi bırakılan şeyler bizi hayrete düşürdü, neler yapılmış. Bunu biz yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysun. Burada böyle bir değerin var olduğunu görsünler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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