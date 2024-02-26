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        Iğdır'da Hocalı Katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi

        Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi için Iğdır'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:33 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:33
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        Iğdır'da Hocalı Katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi
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        Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi için Iğdır’da anma programı düzenlendi.

        Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından organize edilen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı..

        Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, katliamda öldürenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinlikte kısa film gösterimi de yapıldı.

        Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, programda yaptığı konuşmada, Hocalı Katliamı'nı unutmayacaklarını söyledi.

        Hocalı olayının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

        "Kerbela'yı unutmayacağız, Gazze'yi unutmayacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız, Çanakkale'yi unutmayacağız. Unutursak kanımız kurusun. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. İçimizde sıkıntılı insanlar var, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen insanlar var ama onların tuzakları var ya o hainlerin tuzakları var ya örümcek ağı gibi. Başarılı olamayacaklar. Cumhurbaşkanı'm diyor ya, ‘başaramayacaksınız, bu milleti birbirine düşürmeyi başaramayacaksınız.’ Kafkas Ordusu Komutanı Nuri Paşa'yı unutmayacağız, Kazım Karabekir Paşa'yı unutmayacağız, kendi cebinden para ödeyerek Dilucu'nu alan, Turan kapısı diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacağız."

        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de birlik ve bir olmak zorunda olduklarını dile getirerek, "Hadi erkekseniz Karabağ'a tekrar girin. Bu milletin büyüklüğünü bütün dünya biliyor, biz birliğimizi bozmayacağız, biz dirliğimizi bozmayacağız. Bu vesile ile Sayın Aliyev'e, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum ki bunların başını ezdiler. Rabb'im bizim başımızı eğdirmesin, bizi utandırmasın." ifadelerini kullandı.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev de Ermenilerin yaptığı katliamlara değinerek, şunları kaydetti:

        "2-3 yaşında çocuğa silah verip diyorlar ki vuracağın tek bir canlı varsa o da Türk'tür. Çocuk gözünü açınca Ermeni toplumunda, Ermeni ailesinde bir Türk'ü vurmak için onun kanını dökmek için yetiştiriliyor. En önemlisi şudur ki 2022 yılında zafer bayrağını işgal edilmiş topraklarımızda dalgalandırabilmişiz ve inşallah bundan sonra hem Azerbaycan'ımızın hem Türkiye'mizin hem Türk dünyamızın bayrakları daim dalgalanır ve biz bu bayrakların altında mutlu hayatımızı devam ettiririz."

        Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar da 1915-1919 yıllarında Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklik yapan Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük katliamlar yaptıklarına dikkati çekti.

        Toplu mezarların ulusal basının önünde açılarak vahşetin boyutunun ortaya çıkarıldığını hatırlatan Acar, "Iğdır da Ermenilerin katliamından nasibini alan yerlerden biridir. Hocalı Katliamı bugün ve gelecekte dersler çıkarılması ve bugüne kadar gösterilen tepki konusunda bir vicdan muhasebesi yapılması gereken önemli bir olaydır. Azerbaycan Türklerine karşı yapılan bu katliamın acılarını kardeş Türk milleti olarak yüreğimizde hissediyor ve her zaman bu katliamı kınıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Nahçıvan Şehit Babaları Topluluğu tarafından Vali Turan'a tablo ve bayrak hediye edildi.

        Anma programına, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Perviz Memmedov, akademisyenler, katliamda öldürülenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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