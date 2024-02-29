Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı
Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı.
Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı.
Konaklı Mahallesi'nde Abdulselam Galitekin'e ait ot balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alanda bulunan yaklaşık 4 bin balya ot yandı.
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