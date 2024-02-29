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        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı

        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:15
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        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı
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        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı.

        Konaklı Mahallesi'nde Abdulselam Galitekin'e ait ot balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alanda bulunan yaklaşık 4 bin balya ot yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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