Iğdır'da, 76 ton sahte gübre ele geçirildi
IĞDIR'da, çiftçilere satılmak üzere getirilen 76 ton sahte gübre ele geçirildi.
IĞDIR'da, çiftçilere satılmak üzere getirilen 76 ton sahte gübre ele geçirildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği bilgisiyle, operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, 2 TIR'daki aramada 76 ton sahte gübre ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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