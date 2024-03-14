Uraloğlu: Zengezur koridoru bölgeye değer katacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur koridorunun bölgeye değer katacağını belirterek, “4-5 yıl sonra inşallah bunu hayata geçirdiğimizde Iğdır daha farklı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağrı mitingine katıldıktan sonra karayoluyla Iğdır’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Iğdır Belediye başkan adayı Ülkü Öcal ile esnafla görüşen Uraloğlu, Zübeyde Hanım Bulvarında kurulan çadırda iftar yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Uraloğlu, Iğdır’a yapılan çalışmaları anlattı.

Üç ülkeye sınırı olan Iğdır’a birçok hizmet yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, “Iğdır, üç ülkeye sınırı olan serhat şehrimiz. Birçok hizmet yaptık, ulaştırma alanında, internet alanında. Bazı eksiklikler olduğunu biliyorum, hava alanında ihtiyaç olduğunu biliyorum. Onlarla ilgileneceğiz. Iğdır’ın gelişmesiyle beraber bir çevre yolu projemiz var, önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçirmemiz gereken bir projedir, projeyi bitirdik” diye konuştu.

DİLUCU-IĞDIR-KARS ARASI İHALESİNİ YAPTIK

İftar çadırında Zengezur koridoruyla ilgili bilgiler de veren Uraloğlu, şunları söyledi:

“Zengezur koridoru dediğimiz, Azerbaycan’dan çıkıp Ermenistan, Nahçıvan üzerinden ülkemize gelecek. Dilucu’na, Iğdır’a, buradan Kars’a kadar gidecek olan bir koridor var. Gerçekten buraya ayrı bir değer katacaktır. Çok yakından takip ediyorum: Türkiye tarafındaki Dilucu-Iğdır-Kars arasının ihalesini yaptık. Azerbaycan tarafındaki çalışmalar devam ediyor. Bir Zengezur koridoru kaldı, o da netleştiği zaman orada da çalışmalar başlayacak. Yani 4-5 yıl sonra inşallah bunu hayata geçirdiğimizde Iğdır daha farklı olacak, elbette o zaman lojistik merkezi daha kıymetli olacak.”

IĞDIR’IMIZA KADIN ELİ DEĞDİRELİM

Iğdır’da yapılan çalışmalara da değinen Uraloğlu, “Iğdır’ın merkezindeki çalışmalara biz gerçekten destek verdik ama taşıma suyla ne kadar değirmen döner, biz o kadar destek verebildik. O zaman biz 31 Mart’ta Iğdır’ımıza bir kadın elini değdirelim. Ülkü hanım kardeşimize burada destek verelim. 31 Mart’a kadar size emanet. Onu destekleyin, biz de 31 Mart’tan sonra ona sonuna kadar destek vereceğiz. Valimiz bazı ihtiyaçlardan bahsetti Iğdır merkez için, onlara da destek vereceğiz, onları da mevsim şartlarına göre hayata geçireceğiz” dedi.