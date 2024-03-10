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        Iğdır kırsalındaki ortaokul öğrencilerinin gelecek planları araştırmayla belirleniyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek kırsaldaki ortaokul öğrencilerine, "Liseye Geçişte Keşfet-Tanı-Karar Ver Projesi" kapsamında lise tercihleri ve kariyer planlarına ilişkin destek veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:38
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        Iğdır kırsalındaki ortaokul öğrencilerinin gelecek planları araştırmayla belirleniyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek kırsaldaki ortaokul öğrencilerine, "Liseye Geçişte Keşfet-Tanı-Karar Ver Projesi" kapsamında lise tercihleri ve kariyer planlarına ilişkin destek veriliyor.

        Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi, kırsaldaki ortaokul öğrencilerinin gelecek planlarını çizmelerine yardımcı olmak için "Liseye Geçişte Keşfet-Tanı-Karar Ver Projesi"ni hayata geçirdi.

        İlk etapta, proje kapsamında, rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanı olmayan 16 okuldan 347 sekizinci sınıf öğrencisine, Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Bölümü koordinesinde, Iğdır Belediyesi, Gençlik Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğü işbirliğiyle kariyer planları yapmaları için rehberlik hizmeti veriliyor.

        Iğdır Gençlik Merkezinde hayata geçirilen proje, öğrencilerin eğitimlerine ve gelecek planlarına destek olmayı ve kariyer danışmanlığı vermeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler içeriyor.

        Ayrıca, LGS Rehberim kitapçığı da bütün öğrencilere dağıtılıp sınav süreci hakkında bilgi verilerek, mesleki teknik, Anadolu liseleri ve yetenek sınavlarıyla alım yapan liseler öğrencilere tanıtılıyor.

        Etkinliğe katılan öğrencilere kırtasiye setleri hediye edilip çeşitli ikramlarda bulunularak eğlenceli vakit geçirmeleri de sağlanıyor.

        Gençlik merkezini ziyarete gelen Güzel Sanatlar Lisesi ekibince de öğrencilere müzik dinletisi sunuluyor.

        - "Şu ana kadar 16 ortaokula ulaştık"

        Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Alper Aydın, AA muhabirine, hayata geçirilen proje kapsamında ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Genellikle kısıtlı imkanlara sahip köylerden öğrencilere ulaştıklarını ve bu öğrencileri kent merkezine getirip okulları da gezdirdiklerini dile getiren Aydın, "Şu ana kadar 16 ortaokula ulaştık, projemizin gayet faydalı ve verimli geçtiğine inanıyorum. Özellikle dezavantajlı bölgelerimizdeki 8. sınıf öğrencilerimizin lise tercihlerini bilinçli şekilde yapmaları bizim en temel amacımızdır." dedi.

        Okulların öğrencilere detaylı olarak tanıtıldığını anlatan Aydın, bu tanıtımlar sırasında her okulun özellikleri ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verilerek öğrencilere gelecekleri hakkında fikir sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

        Öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları ve mesleki hedefleri ile ilgili verilerin Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından toplandığını ifade eden Aydın, "Bu veriler, Iğdır'a özel olarak geliştirilmiş bir ölçek kullanılarak elde edilmiştir. Bu sayede, öğrencilerin bireysel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olunmuştur." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ziya Yiğitler de Aralık ilçesinin Adetli köyünde yaşadığını, kırsalda bulunmasından dolayı liseleri çok yakından tanıma fırsatının olmadığını anlatarak, "Sınav öncesi yeni bilgiler öğrendim, lise hakkında bilgi aldım, bu sayede tercih yapacağım liseye odaklandım." ifadelerini kullandı.

        Sekizinci sınıf öğrencisi Meryem Turak ise hedefinin Haydar Aliyev Fen Lisesine gitmek olduğunu belirterek, projeyle neler yapmaları gerektiğini öğrendiklerini ve etkinliklerle çok eğlendiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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