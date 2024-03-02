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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:28 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:28
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Tuzluca ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarma ekibi, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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