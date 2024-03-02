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        Iğdır'da 76 ton sahte gübre ele geçirildi

        Iğdır'da jandarma ekiplerince, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:41
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        Iğdır'da 76 ton sahte gübre ele geçirildi
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        Iğdır'da jandarma ekiplerince, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte gübre getirileceği ve haksız kazanç sağlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramalarda, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Gübreyi kente getirdikleri belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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