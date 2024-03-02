Iğdır'da 76 ton sahte gübre ele geçirildi
Iğdır'da jandarma ekiplerince, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.
Iğdır'da jandarma ekiplerince, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte gübre getirileceği ve haksız kazanç sağlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramalarda, 76 ton sahte gübre ele geçirildi.
Gübreyi kente getirdikleri belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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