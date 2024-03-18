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        Iğdırlı dağcılar, 18 tepede 18 Türk bayrağı açarak Çanakkale şehitlerini andı

        Iğdırlı dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gökkuşağı Tepeleri'nde anma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:33
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        Iğdırlı dağcılar, 18 tepede 18 Türk bayrağı açarak Çanakkale şehitlerini andı
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        Iğdırlı dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gökkuşağı Tepeleri'nde anma etkinliği düzenledi.

        Iğdır Kamp Kulübü, Iğdır Sivil Arama Kurtarma Ekibi, Iğdır Milli Eğitim Arama Kurtarma Birimi, Iğdır Gençlik ve Spor Kulübü ile Iğdır Milli Eğitim Hareketli Yaşam Birimine bağlı 29 kişilik ekip, Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri'nde buluştu.

        Buradan yürüyüşe geçen ekip, gruplar halinde yaklaşık 1 saatlik tırmanış sonunda toprak yapısıyla dikkati çeken 18 farklı tepeye çıktı.

        Gökkuşağı Tepeleri'nde 18 Türk bayrağı ve "Çanakkale Geçilmez" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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