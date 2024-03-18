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        Bakan Işıkhan: Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor

        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:20
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        Bakan Işıkhan: Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor
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        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma, yerelden başlar' hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak; genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz" dedi.

        Bakan Vedat Işıkhan, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla toplantı yaptı. Vali Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal ile iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan Işıkhan, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu belirtti. Dolar bazında milli gelirin Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştığını kaydeden Işıkhan, "Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Diğer yandan; bu ay içinde açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde; 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını da işaret etmektedir" dedi.

        'CUMHUR İTTİFAKI, ÇANAKKALE RUHUNUN TEMSİLCİSİDİR'

        Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Işıkhan, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz; 18 Mart, sadece askeri bir zafer değildir. Aynı zamanda milli bir uyanışın, birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin destanıdır. Bu destandan almamız gereken bir ders var. O da; millet olarak birlik olma ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememiz gerektiğidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından vatan sevdasıyla kurulan Cumhur İttifakı, Çanakkale ruhunun bugünkü yegane temsilcisidir. Çanakkale ruhuna sahip çıkacak olan da aziz milletimizdir. Bizler bu ruhla; sizlerin katkılarıyla, emekleriyle bu yüzyılı; emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah."

        'IĞDIR'DAN UMUTLUYUZ'

        Işıkhan, "Önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma, yerelden başlar' hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak; genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Şu an 'Dünya beşten büyüktür' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil, aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan Cumhurbaşkanımızın 40 yıllık başarı hikayesinin sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliği vizyonuyla başladığını unutmamalıyız. Şimdi ise tüm belediyelerimizi, Cumhur İttifakı çatısı altında, gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı. Iğdır'dan umutluyuz. Iğdır'ın dinamik, genç ve şehri için vizyoner hedefleri olan bir başkan adayı var; Ülkü Öcal. Ülkü Hanım, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bilen, hayatının 25 yılını Iğdır Belediyesi'nde şehrine hizmet etmekle geçiren çok değerli bir isim. Iğdır'ın bu fırsatı kaçırmayacağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. 1 Nisan sabahından itibaren bu şehrin ve Türkiye'nin daha güzel ve güneşli günlere uyanacağı bir icraat döneminin, şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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