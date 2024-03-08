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        Iğdır'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık etkinliği yapıldı

        Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:55
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        Iğdır'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık etkinliği yapıldı
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        Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan etkinlikte, deprem ve afetlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'da deprem başta olmak üzere her türlü felakete hazırlıklı olma noktasında belediye bünyesinde afet kurtarma aracını kente kazandırdıklarını söyledi.

        Afetler için itfaiyede bulunan araçların da güçlendirildiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Afetlere halkımızın hazır olması çok önemli, kentimizde çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımız ve kamuya bağlı arama-kurtarma kuruluşlarımız var. Milli Eğitime bağlı ekiplerimiz var ve en önemlisi AFAD'ımız var. Bu noktada çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Iğdır Belediyesi olarak yeni yaptığımız itfaiye binamızın yanında tırmanma duvarı yapıyoruz. Dağcılık sporlarını da geliştireceğiz. Asıl amacımız, dağcılık sporlarının yanında, insanlarımızı zinde tutup bu arama-kurtarma faaliyetlerini etkin hale getirmektir. Hazır olduğumuz zaman her türlü riski, tehlikeyi yönetebiliriz, bunun için hazır olmalıyız."

        Programda MEB Arama Kurtarma Birimi Ekip Lideri Muharrem İldokuz, sunum yaparak afetlerde alınabilecek önlemler ve sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Vali Turan, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve 6 şubat depremlerinde gönüllü çalışmalara katılan arama-kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi verdi.

        Program, deprem bölgesine ait fotoğraflardan oluşan sergisinin gezilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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