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        Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımlı köylerine kar yağdı

        Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:25
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        Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımlı köylerine kar yağdı
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        Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu.

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı.

        Üçkaya, Hamurkesen, Mollakamer, Güllüce, Abbasgöl köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

        - Kars'ta menderesler karla kaplandı

        Kars'ın Selim ilçesinde de kar etkili oldu.

        Kırsal köylerin beyaza büründüğü ilçede, kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel manzaralar oluştu.

        Karla kaplanan ilçedeki menderesler ve çevresi dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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