Bakan Tekin: Bir yıllık maratonda son düzlüğe girdik (2)

IĞDIR'AGEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un ardından Iğdır'a geçti. Valilik ziyareti sonrası Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde öğretmenlerle buluşan Bakan Tekin, kültür merkezinde ilin eğitimini değerlendirme toplantısına katıldı. "Biz bakanlık görevine başladığımız tarihten itibaren sürekli sahadayız" diyen Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımızı dinliyor, onlarla istişareler yapıyoruz. Problemleri yerinde çözecek mekanizmaları üretiyoruz. Bu işi yaparken de mesai arkadaşlarımızla birlikte gidiyoruz. O ilde genel müdür arkadaşlarımız, ilçeleri dolaşıyorlar. İlçelerde toplantılar yapıp yerelden sorunları çözüm yollarını görüşüyorlar. Bugün de buraya 5-6 genel müdür arkadaşımızla geldik. 20 yıl önce Iğdır'da toplam öğrenci sayısı 42 bin 539. Aradan geçen sürede öğrenci sayısı yaklaşık 53 bin olmuş. Eğitim niteliğini tespit etmek açısından özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız atılımları görmek açısından şimdi söyleyeceğim rakamlar önemli. Öğrenci sayısı yüzde 25 artmışken 2022 yılında 1408 öğretmen varmış, şu anda 3 bin 782 öğretmenimiz var Iğdır'da. Öğrenci sayısı yüzde 25 artmışken, öğretmenimiz 3 kata yakın artmış. Bu çok önemli bir gösterge. Aynı şekilde okul sayısı 2022 yılında 182 tane kurum varmış, şu anda 325 tane. Sahip olduğumuz derslik itibarıyla baktığımızda 2002 yılında 980 derslik varmış, şimdi yaklaşık 2 bin 700 dersliğimiz var. Yani 3 katı artmış. Bu rakamlar benim açımdan çok önemli. Eğitim- öğretimin niteliğini tartışacaksak eğer öğretmen sayımız, derslik sayımız, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız çok önemli. 2002 yılında ilköğretim kurumlarında Iğdır'da derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 40. Ortaöğretim kurumlarında liselerde 53 ortalama. Şu anda ilköğretimde 19, ortaöğretimde de 21 kişi derslik başına düşen öğrenci sayımız. Çok daha konforlu, dünya ortalamalarına yaklaşan bir düzeyde eğitim- öğretim süreci var. Aynı şey öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da geçerli. 2002- 2003 eğitim- öğretim sezonunda ilköğretimde 29, ortaöğretimde 25. Şimdi ise ilkokullarda 15, ortaokullarda 13, liselerde 14. Yani bir öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Bu rakamlar çok önemli rakamlar. Şu anda toparladığımız veriler doğrultusunda eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz."

'KARNELERDE SOSYAL ETKİNLİK BÖLÜMÜ OLACAK' Kamuoyunda bazı konularda tartışma olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu hafta da bakanlığımızla ilgili bazı uygulamalarımız yine medyada yer aldı. Yaz aylarında genelgemiz vardı. Okullarda velilerimiz sınıf koridorlarında, sınıf kapılarında beklesin istemiyoruz. Okul içerisine girdikleri zaman farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden velilerimizin çocuklarının öğretmenleriyle görüşmek için ya da öğrencilerini karşılamak için okulun içine girmelerini istemediğimizi belirtmiştik. Şimdi onun da altyapısını kurduk, e-Okul üzerinden okul veli randevu sistemini hayata geçirdik. Bir başka konu. Çocuklarımızın sadece akademik becerilerinin gelişmesi bizim için yeterli değil. Sosyal sorumluluk projeleri yapsınlar, sosyal etkinlikler içerisinde bulunsunlar. İçerisinde yaşadıkları toplumun ferdi olsunlar istiyoruz. Şimdi altyapısını oluşturduğumuz bir başka şey karnelerde bu yarı yıl sonundan itibaren sosyal etkinliklerin de işleneceği bir alan olacak. Çocuklarımızın içinde yaşadıkları toplumun ferdi olmak adına sosyal etkinlikler yapmasını istiyoruz. Onu da değerlendirmiş olacağız" dedi.