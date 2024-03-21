Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da gönüllüler AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere hazırlanıyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin kurtarma ekipleri yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da gönüllüler AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin kurtarma ekipleri yetiştiriliyor.

        AFAD Iğdır İl Müdürlüğünce kentte İl Jandarma Komutanlığı, 5. Hudut Tugay Komutanlığı, Iğdır Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü gruplar oluşturuldu.

        Olası afetler için 196'şar kişilik gruplar halinde eğitime tabi tutulan gönüllüler hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilk yardım konularında bilgi sahibi oluyor.

        Eğitmenler, gönüllüleri sıfırdan başlayarak çadır kurmadan yer dinlemeye, ekipmanları kullanmadan kazalara müdahaleye kadar çeşitli konularda yetiştiriyor.

        Proje dahilinde eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin, akredite edilerek olası afetlerde görev almaları hedefleniyor.

        AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem, AA muhabirine, eğitimlerin "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında yapıldığını söyledi.

        Gönüllülerin özellikle, 6 Şubat'taki depremlerde bölgeye giderek büyük başarılar elde ettiğine vurgu yapan Zeğem, "Biz de kurum olarak özellikle ilimizdeki gönüllüleri daha donanımlı bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. İlimizde AFAD olarak 2 bin 651 gönüllü sayısına ulaşılmıştır." dedi.

        Zeğem, katılımcılara verilen eğitimlere ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

        "Sisteme giriş yapan gönüllülerimize hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilk yardım eğitimleri verilmektedir. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının çok büyük ilgisi var. Iğdır'da bir sivil toplum kuruluşumuzu akredite ettik, diğerlerine de bu kapsamda eğitimlerimiz devam diyor. O kadar çok ilgi var ki ramazan ayında da bu yoğun talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

        - Eğitime davet ettiler

        AFAD gönüllüsü Ali Uçum da verilen eğitimleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Iğdır'da faaliyet yürüten üç farklı sivil toplum kuruluşu ile bu eğitimleri aldık. 6 gün boyunca kentsel arama kurtarma eğitimleri kapsamında, olası bir depremde kullanılacak ekipmanları tanıdık ve uygulamalı olarak enkazda çalışma yaptık. Trafik kazalarına nasıl müdahale edileceği konusunda ve ilk yardım eğitimi aldık." ifadelerini kullandı.

        Eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getiren gönüllülerden Zeynep Güven de "Olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini ve nasıl hareket edeceğimizi öğrendik. Her insanın bu eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da konuştu:
        Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok
        Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da iftar programında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da iftar programında konuştu:
        Iğdır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
        Iğdır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Iğdır'da iftar programında konuş...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Iğdır'da iftar programında konuş...
        Bakan Işıkhan: Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden...
        Bakan Işıkhan: Ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden...