Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin huzuru için 600 bin mesai arkadaşıyla İçişleri Bakanlığı olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Ülkemizin içinde, sınırlarımızın ötesinde her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok. Duramayız, inançlıyız, kararlıyız, azimliyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır’da bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programa Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Vali Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek sonrası konuşan Bakan Yerlikaya, Cumhur İttifakı’nın 14-28 Mayısta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden milletin desteğiyle zaferle çıktığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı külliyeye güçlü bir şekilde gönderdiniz. Cumhur İttifakı parlamentoda çok güçlü bir sandalyeyle temsil ediliyor. Bakın ittifak duruşunun mayası da burada. Cumhur İttifakı’nda bizim liderlerimiz hiçbir şekilde hesabi bir birliktelikle bir araya gelmiş değil. Hasbi, devleti için, milleti için, geçmişi, bugünü, geleceği için bir araya gelmiş bir ittifak. Her konunun çözümünde bu duruşla hareket ediliyor” diye konuştu.

‘GÜCÜ BAŞKASINDAN ALANLARA, ‘BASTIĞINIZ TAHTA ÇÜRÜK TAHTA’ DİYORUZ’

Türkiye’de 140’a yakın siyasi parti bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, “Anayasal özgürlük ortamında, bu demokratik nimet ortamında kurulup, huzurlarımıza geliyorlar. Partilerin her birinin gücünü sizden alıyor olması lazım. Ama birileri gücü, sözüm onu başka yerden aldığı iddiasıyla farklı bir duruş sergilemeye kalkıyorsa hiç kusura bakmasınlar buna müsaade edecek değiliz. Söylüyoruz, bu yol yanlış bir yol diyoruz. Doğru bir yol değil, bastığınız tahta çürük bir tahta diyoruz” dedi.

İLK ÖNCELİĞİMİZ HUZUR

Türkiye’nin huzuru için 600 bin mesai arkadaşıyla İçişleri Bakanlığı olarak gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

“Bizim bakanlık olarak görevlerimizin tamamını bir kelimeyle anlat derseniz, işte o kelime huzur. Huzurla ilgili birinci uğraştığımız bölücü hain terör örgütü. Onunla uğraşıyoruz. Ülkemizin içinde, sınırlarımızın ötesinde her yerde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok. Duramayız, inançlıyız, kararlıyız, azimliyiz. Çünkü biz milletimizden, devletimizden bizi biz yapan değerlerimizden yanayız. O yüzden sınırlarımızın ötesinde Pençe harekatlarıyla, sınır içerisinde kahraman jandarmamız, polisimiz, İçişleri Bakanlığı'nın yönetimiyle, MİT’i görüyorsunuz, nokta atışlarla. Onların sözde lider kadrolarıyla mücadele ediyoruz. Gelinen durum şu; son çırpınışları. Böyle bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’miz, böyle bir Cumhurbaşkanımız, böyle bir parlamentomuz, sizlerden aldığımız güç, icra olarak hükümetin güvenlikle ilgili kabine üyelerinin tamamı, bürokrasisi, kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız, istihbarat teşkilatımız tek yürek büyük bir uyumla çalışıyoruz. Sınırımızın ötesinde de varız, sınır içinde de varız. Biz sınırımızın içinde gelip de bize kibir yapmalarını da beklemiyoruz. Sınır içinde de yapıp bize 2017’den itibaren envanterimize giren yerli milli sanayinin o güzel ürünleri İHA, SİHA, ANKA, daha pek çok yerli ve milli sanayinin bizim terörle mücadelemize kattığı güçle nefes aldırmıyoruz, nefes. Şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getiriyoruz.”

2023’TE EYLEM SAYISI 88’E DÜŞTÜ

1 Haziran 2023 tarihinde göreve geldiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, “İçişleri ailesi olarak kırsalda 18 bin 996 operasyon yaptık biz hain bölücü terör örgütüne. Şehirlerde de operasyon yapıyoruz, 3 bin 545. Bizim 81 vilayet 922 ilçe tüm köy ve mahallerin tamamında öyle güçlü bir istihbaratımız var ki sureti haktan görünüp de gönlü, kalbi, emeli, gayesi eğer hain bölücü terör örgütüne destek veya onun reklamı onu övücü duruş sergiliyorsa kusura bakmasın alıyoruz onları. Toplam 22 bin 541 operasyonda 830 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 60’ı ölü, 649’u sağ ve yaralı olarak 21’i de teslim oldu. Terör eylemlerinin sayılarını veriyorum. Biz 40 yıldır uğraşıyoruz. 40 bin üzerinde şehitlerimiz var mekanları cennet olsun. 2016’da 2 bin 322 eylem yapabilmeye cüret eden 2023’te bu rakam 88’e düşmüş. Çünkü artık 2016 sonundan itibaren biz teknolojik olarak büyük bir üstünlük kurduk. 45 bin 352 saat İHA, SİHA uçuşu var. Iğdır’da 59 kırsal, 39 şehir operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye genelinde FETÖ, DEAŞ, sol terör örgütleriyle mücadelede 46 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini söylüyoruz. Hiçbir terör örgütü PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP adı ne olursa olsun bizim kardeşliğimize kim düşmansa, kim cüret edip kim yan bakıyorsa onu biz devletimizin hukuk eliyle pençeleyip götürüp adalete teslim ediyoruz. Bunu yapmaya da Allah’ın izniyle devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, iftar yemeği sonrası AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal’a destek verdi.