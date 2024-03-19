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        Iğdır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

        IĞDIR'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar nehre döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:45
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        Iğdır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
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        IĞDIR'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar nehre döndü. Özellikle sanayide birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi.

        Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şiddetini artından ve yaklaşık yarım saat devam eden yağış sonrası bazı mazgalların tıkanması sebebiyle kimi caddeler nehre döndü. Özellikle 14 Kasım Mahallesi'ndeki sanayi sitesi su baskınlarına maruz kaldı. Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.

        Iğdır Belediyesi ekipleri baskınların yaşandığı yol ve sanayi sitesinde çalışma başlatıp suları arasözlerle çekti. Çalışmalara katılan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Avşar, suları kısa sürede çekerek bölge halkının mağduriyetlerini giderdiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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