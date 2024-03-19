İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da iftar programında konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Partilerin her biri gücünü vatandaşlardan alıyor olması lazım ama birileri eğer gücü, sözüm ona başka yerden aldığı iddiasıyla farklı bir duruş sergilemeye kalkıyorsa hiç kusura bakmasın buna müsaade edecek değiliz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Iğdır'da bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Sivil Toplumla Buluşma" iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır halkına selamlarını ileten Yerlikaya, Ağrı Valiliği yaptığı dönemde Iğdır'a çok gelip gittiğini belirterek, "O zaman valilerimizle latife yapardık. 'Ağrı Dağı bizim mi sizin mi?' diye. Ağrı Dağı her ikimize de tebessümle bakıyor ve diyordu ki 'Ben hem Ağrı'nın hem Iğdır'ın dağıyım." diye konuştu.

Tüm serhat illerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım." sözünü hatırlatarak, 783 bin kilometrekarenin her bir santimi, her bir zerresi şehit kanlarıyla sulanmış, ecdadın, şehitlerin, gazilerin emaneti olan aziz vatanda yaşayan 85 milyonun hepsinin kendileri için aziz olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Her biri eşit, her birinin bizim başımızın, gözümüzün üstünde yeri vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hizmet dili, vatandaşlarımızı kabul edişi hep bu noktada olmadı mı? Bu memlekette huzur olsun, bu memlekette başta terör ve terör türlerinin hiçbiri olmasın, en basit suç olmasın diye gece gündüz demeden 22 yıldan beri çalışılıyor. Allah'ın izniyle de sizin destek ve dualarınızla çalışılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerine ayrım yapmadan hizmet edildiğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Iğdır'da ve tüm şehirlerimizde hiçbir zaman seçimlerde oy vermiş, vermemiş ayrımı yapıldı mı? Yapılmadı. Bakın sadece ve sadece terörle mücadele edilmedi. Evet, Allah'ın izniyle terörle mücadelede amansız, azimli, kararlı, cevval bir duruşla nereden nereye getirdiğimiz bellidir. Bazıları gibi ötekileştiren, ayrıştıran, 'sen' diyen, 'biz' diyen bir duruş Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde oldu mu? Olmadı, olmayacak. 14-28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Külliyeye güçlü bir şekilde aziz milletimiz, sizler gönderdiniz ve Cumhur İttifakı parlamentoda Allah'a şükürler olsun ki çok güçlü bir sandalye ile şu anda temsil ediliyor. Bakın ittifak duruşunun da mayası aslında burada. Cumhur İttifakı'nda bizim liderlerimiz, hiçbir şekilde hesabi bir birliktelik, dünyaya ait bir birliktelik için bir araya gelmiş değil. Cumhur İttifakı, devleti için, milleti için, geçmişi, bugünü ve geleceği için bir araya gelmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bereket oluyor. Her konunun çözümünde bu duruşla hareket ediliyor."

Doğu ve Güneydoğu'nun önemli gelişme katettiğini dile getiren Yerlikaya, "22 yıldan beri Iğdır'da, bu serhat illerimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki illerimizin nereden nereye geldiğini, yaslanın oturduğumuz yerde bir düşünün, kalbinizle bir konuşun." dedi.

- "Bu gittiğiniz yol doğru yol değil"

Türkiye'de 140'a yakın siyasi partinin olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Partilerin her biri bu anayasal özgürlük ve demokratik nimet ortamında kurularak huzurlarınıza geliyor. Partilerin her biri gücünü vatandaşlardan alıyor olması lazım ama birileri eğer gücü, sözüm ona başka yerden aldığı iddiasıyla farklı bir duruş sergilemeye kalkıyorsa hiç kusura bakmasın buna müsaade edecek değiliz. Bunu dilimizle söylüyoruz, bu yol yanlış yol diyoruz. Bu gittiğiniz yol doğru yol değil, bastığınız tahta çürük bir tahta diyoruz, bunu söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının 600 bin çalışanıyla gece, gündüz, 7/24 demeden Türkiye'nin huzuru için gayret gösterdiğinin altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevlerinizin tamamını bir kelimeyle anlat sayın bakan derseniz işte o kelime huzur. Huzurla ilgili birinci uğraştığımız, bölücü hain terör örgütü, onunla uğraşıyoruz. Ülkemizin içinde, sınırlarımızın ötesinde, her yerde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok, duramayız. İnançlıyız, kararlıyız, azimliyiz. Çünkü biz milletimizden, çünkü biz devletimizden, çünkü bizi biz yapan değerlerimizden yanayız. Sınırlarımızın ötesinde Pençe-Kilit Harekatlarıyla, sınırımızın içerisinde kahraman jandarmamız, polisimiz, İçişleri Bakanlığının yönetimiyle..."

Milli İstihbarat Teşkilatının başarılarını aktaran Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Nokta atışlarla nerede olursa olsun onların sözde lider kadrolarıyla ne yapılıyor, mücadele ediliyor. Allah'ın izniyle gelinen durum şu, son çırpınışlar. Bakın Cumhurbaşkanı'mız Irak'la ilgili, Suriye ile ilgili ne diyor? 'Sınırımızın ötesinde teröristan adacıkları kurulmasına müsaade edecek değiliz' diyor. Böyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'miz, böyle bir Cumhurbaşkanı'mız, böyle bir parlamentomuz sizlerden almış olduğumuz güç ve hükümetin güvenlikle ilgili üyelerinin tamamı, bürokrasi, kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız ve istihbarat teşkilatımız tek yürek, büyük bir uyumla Allah'ın izniyle çalışıyoruz."

- "Başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik"

Sınır ötesi ve Türkiye'de yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Sınırımızın ötesinde de varız, içinde de varız. Biz sınırımızın içerisinde gelip de bize kibir yapmalarını falan beklemiyoruz artık, o iş bitti. 2017'den itibaren envanterimize giren yerli ve milli sanayinin o güzel ürünleri, İHA, SİHA ve Anka, bunlar... Daha pek çok yerli ve milli sanayinin terörle mücadelemize katmış olduğu güçle, biz nefes aldırmıyoruz. Şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik." şeklinde konuştu

- "830 teröristi etkisiz hale getirdik"

Göreve geldikleri günden bu yana İçişleri ailesi olarak kırsalda hain bölücü terör örgütlerine yönelik 18 bin 996, şehirlerde de 3 bin 545 operasyon yaptıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz 81 vilayet, 922 ilçe, tüm köy ve mahallelerin tamamında öyle güçlü bir istihbaratımız var ki sureti haktan görünüp de gönlü, kalbi, emeli ve gayesi veya hareketi eğer hain bölücü terör örgütüne destek, reklamı veya onu övücü bir duruş sergiliyorsa kusura bakmasın arıyoruz onları. Toplam 22 bin 541 operasyonla 830 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle biz 40 yıldır uğraşıyoruz.

Bakın 2016'da 2 bin 322 eylem yapabilmeye cüret eden, 2023'te bu rakam 88'e düştü çünkü artık 2016'nın sonundan itibaren biz teknolojik olarak büyük bir üstünlük kurduk ve 2024'te bugüne kadar 13 eylem var. Kırmızı, yeşil, turuncu ve gri bültenle aranan bu dönem içerisinde 46 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini söylüyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla, devletimizin, hükümetimizin kararlılığıyla, değerli kardeşlerim, hiçbir terör örgütü PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve MLKP, adı ne olursa olsun. Bizim kardeşliğimize kim düşmansa, kim cüret edip, kibirlenip yan bakıyorsa ona devletin hukuk eliyle, pençeyi indirip götürüp adalete teslim ediyoruz. Bunu yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz."